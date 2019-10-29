Merve Çağıran'dan Çocuk dizisi için ninni

Çocuk dizisinin 29 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümde Merve Çağıran, Anadolu ninnisi olan Alma Attım Yuvarlandı’yı seslendirdi.



Anne ile bebeği arasında ilk bağın oluşmasında büyük etkisi olan ve duygu yüklü türkü olarak da adlandırılan ninnilerin en çok söylenenlerinden biri olan Alma Attım Yuvarlandım”'ı bu kez Çağıran’nın sesinden dinleyeceğiz. Müzikle de uğraşan güzel oyuncunun kendi yazdığı bir çok bestesi de var.



YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Bebeğini terk etmek zorunda kalan Akça’nın Efe’ye olan sevgisi de yaptığından duyduğu pişmanlığı da artarken Ali Kemal’in hamlesi herkesi şaşırtacak. Asiye ise yıllardır içinde taşıdığı büyük sırrı açıklayacak. Peki yetimhanedeki anısının peşinden giden Hasan annesinin Asiye olduğunu öğrenebilecek mi?