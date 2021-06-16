Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar boşanıyor

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak boşanma iddialarını doğruladı.



Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile boşanma kararını aldıklarını duyurdu.



Dizdar, "Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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