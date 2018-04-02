Merve Sevi'den eşine uzaklaştırma kararı (Şiddet iddiası)
Oyuncu Merve Sevi eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldırdı.
Geçen yaz spor eğitmeni Çalkan Algün ile evlenen Merve Sevi'nin geçen hafta boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Çiftin, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması bu iddiaları güçlendirmişti.
30 yaşındaki Sevi ise konuyla ilgili olarak "Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık" açıklamasını yapmıştı.
Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre, 8 aylık eşinden aylardır şiddet gördüğü iddia edilen Sevi'nin uzaklaştırma kararı çıkarttığı öne sürüldü.
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Sevi, "Kocam enerji içeceğini suratıma fırlattı" dedi.