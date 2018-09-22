Başrollerinde; Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Tansu Biçer, Ushan Çakır, Duygu Sarışın ve Hayal Köseoğlu’yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler daha tutku, entrika, gizem ve sürprizlerle dolu yeni bölümüyle salı akşamı Star TV’de ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Merve ve Kerim nasıl tanıştılar? Aralarında neler oldu? Nasıl yandı, hala sönmeyen bu ateş? Peki şimdi ne olacak? Merve ve Kerim’in aşk savaşı başlıyor! Serhan katil mi? Fakat işin içinde başka bir iş var. Oya, kimi öldürdü? 2000 yılındaki partide neler neler oldu? Pelin de Merve de bunu saklamak zorunda. Fakat Emre buradayken işleri çok zor.



Ufak Tefek Cinayetler aşk ve sürprizler dolu yeni bölümüyle salı akşamı Star’da.



