Meryem Uzerli ile Halit Ergenç yıllar sonra aynı projede buluşuyor
11.03.2026 09:45
Halit Ergenç, son olarak "Kral Kaybederse"de rol alırken; Meryem Uzerli de "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar"da boy gösterdi.
Türk televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olan "Muhteşem Yüzyıl"ın yıldızları Halit Ergenç ve Meryem Uzerli yıllar sonra bir araya geliyor.
2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve Osmanlı İmparatorluğu padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın saray hayatını gözler önüne "Muhteşem Yüzyıl" tekrar bölümleriyle zaman zaman adından söz ettiriyor.
Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Okan Yalabık, Nebahat Çehre, Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu'nun başrolleri paylaştığı dizinin ünü tüm dünyaya yayılırken, Muhteşem Yüzyıl hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı.
"Muhteşem Yüzyıl"da Halit Ergenç Kanuni Sultan Süleyman'ı, Meryem Uzerli ise Hürrem Sultan'ı canlandırdı.
15 YIL SONRA AYNI FİLMDE
Dizinin yıldızları Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in 15 yıl sonra ilk kez bir film projesinde buluşacağı iddia edildi. Hazırlıkları süren ve dijital bir platformda yayınlanması beklenen filmin adının "İmroz’da Bahar" olacağı öne sürüldü.
Gökçeada'da yolları kesişen iki farklı hayatı konu edecek olan "İmroz’da Bahar" filminin yönetmen koltuğunda ise Özcan Alper oturacak.
Öte yandan yayınladığı tüm ülkelerde büyük ses getiren "Muhteşem Yüzyıl"ın başta Cardi B olmak üzere çok sayıda ünlü hayranı da bulunuyor.