Meryem Uzerli ile Halit Ergenç yıllar sonra aynı projede buluşuyor

15 YIL SONRA AYNI FİLMDE

Dizinin yıldızları Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in 15 yıl sonra ilk kez bir film projesinde buluşacağı iddia edildi. Hazırlıkları süren ve dijital bir platformda yayınlanması beklenen filmin adının "İmroz’da Bahar" olacağı öne sürüldü.

Gökçeada'da yolları kesişen iki farklı hayatı konu edecek olan "İmroz’da Bahar" filminin yönetmen koltuğunda ise Özcan Alper oturacak.

Öte yandan yayınladığı tüm ülkelerde büyük ses getiren "Muhteşem Yüzyıl"ın başta Cardi B olmak üzere çok sayıda ünlü hayranı da bulunuyor.