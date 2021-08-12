Meryem Uzerli, Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin jüri kadrosunda mı?

Ocak ayında ikinci kez anne olan ve uzun zamandır yurt dışında yaşayan Meryem Uzerli, bebeğinin 7 aylık olmasıyla birlikte gelen tekliflere artık olumlu bakıyor.

Acun Ilıcalı ile el sıkıştığı konuşulan Uzerli’nin yeni yayın döneminde 'Yetenek Sizsiniz Türkiye'de jüri üyesi olarak ekranda olacağı ileri sürülüyor.

Ancak Uzerli, "Diğer jüri üyelerinin kim olduğunu gördükten sonra imza atarım" dediği de iddialar arasında.



Yetenek Sizsizin Türkiye jürisinde bugüne kadar Hülya Avşar, Özgü Namal, Sergen Yalçın, Demet Evgar, Oylum Talu, Murat Boz, Seda Bakan, Ali Taran, Eser Yenenler gibi isimler yer almıştı.

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

12 ağustos 1983 tarihinde Almanya'nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak doğdu.

İki ağabeyi ve bir ablası olan Uzerli'nin tam adı Meriem Sahra Uzerli. Meryem Uzerli'nin babası Hüseyin Uzerli Türk, annesi Alman Ursula'dır.

Gençliğinde Hamburg'a yerleşip Schauspielstudio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi aldı.



Berlin başta olmak üzere Hamburg ve Kassel'in de içinde bulunduğu Almanya'nın önemli merkezlerinde tiyatrolarda oynadı.



5 Ocak 2011'de yayına başlayan Muhteşem Yüzyıl dizisinin oyuncu seçmelerinde, 8 ay süren seçmeler sonrasında 'Hürrem' rolünü Meryem Uzerli canlandırdı.

2015 yılında 'Annemin Yarası' adlı sinema filminde Ozan Güven ile başrolde oynadı.

İki çocuk sahibi olan Meryem Uzerli, hiç evlenmedi. İlk kızı Lara Jemine'yi 2014 yılında sevgilisi Can Ateş'ten, ikinci kızı Lily Koi'yi 2021 yılında adını açıklamadığı ABD'li sevgilisinden dünyaya getirdi.

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