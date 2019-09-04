Meryem Uzerli, Venedik Film Festivali için İtalya'ya gitti. Uzerli birçok ünlü yıldızı yürüdüğü kırmızı halıda boy gösterdi.
76. kez düzenlenen festivalin alanına tekneyle giden Uzerli, giydiği elbiselerle dikkat çekti.
Uzerli etkinlikte Tony Ward imzalı elbiseler giydi. Ünlü oyuncunun giydiği kahve tonlarındaki ilk elbise Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem karakterine benzetildi. 36 yaşındaki oyuncu diğer gün ise yeşil bir elbise ile objektiflere poz verdi.
Meryem Uzerli'nin Venedik şıklığı
Yaşam
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli 76. Venedik Film Festivali'ne katıldı. Uzerli festivalde iki farklı elbise giydi.
Meryem Uzerli, Venedik Film Festivali için İtalya'ya gitti. Uzerli birçok ünlü yıldızı yürüdüğü kırmızı halıda boy gösterdi.