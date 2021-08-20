Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta kimdir? (Şafak Özbir Akusta kaç yaşında ve nereli?)

Oyuncusu Mesut Akusta, öğle saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi.

Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, eşinin beyin kanaması geçirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Şafak Özbir Akusta, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Eşim Mesut Akusta bugün beyin kanaması geçirdi, acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin"

ŞAFAK ÖZBİR AKUSTA KİMDİR?

Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, Esra Erol'un görümcesi olarak biliniyor.

İdriz Özbir'in kızı olan Şafak Özbir Akusta, Esra Erol'un iş adamı eşi Ali Özbir'in kız kardeşidir.

Aslen Karslı olan Şafak Özbir Akusta, 3 Haziran 2016 tarihinde usta oyuncu Mesut Akusta ile hayatını birleştirdi.

Çiftin bir kız çocukları vardır.

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