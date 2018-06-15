Amine Gülşe ile aşk yaşayan ve sık sık Türkiye’ye gelip giden Arsenal’li futbolcu Mesut Özil Çeşme’den ev aldı. Ünlü futbolcunun Alaçatı’daki villa için 1 milyon euro ödediği iddia edildi.

Hürriyet'in haberine göre şu sıralar evine tadilat yaptıran Özil, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın ağabeyi Ömer Ilıcalı’ya da komşu olacak. Evdeki tadilatın bu yaz sonu bitmesi planlanıyor.

Mesut Özil, geçen ay sevgilisi Amina Gülşe'ye hazırladığı romantik doğum günü kutlamasıyla gündeme gelmişti. Özil evin her yerini balonlarla ve kırmızı güllerle süslemişti. Gülşe de romantik sevgilisine duygularını şu sözlerle dile getirmişti: “Bana hayatımın sürprizini yapan biricik aşkıma çok teşekkür ediyorum. Seni seviyoruuuum!”

