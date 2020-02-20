Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin bebek heyecanı

Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil ile geçen kasımda evlendiği model ve oyuncu Amine Gülşe ebeveyn olma heyacanı yaşıyor. İngiliz basını Özil'in doğum nedeniyle Olympiakos maçını kaçıracağını yazdı.

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Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe 2019'un haziran ayında dünyaevine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten müjdeli haber geldi. İngiliz basınının iddiasına göre; ünlü çift ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

MAÇ KADROSUNDA OLMAYACAK

The Sun'ın haberine göre; doğumda eşini yalnız bırakmak istemeyen  Mesut Özil, teknik direktör Mikel Arteta'dan Arsenal'in bugün UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynayacağı maç için izin istedi. Arteta da  bu durumu anlayışla karşıladı ve Özil'i kadroya almadı. 

Haftalarca konuşulan saldırı sırasında Amine Gülşe otomobildeydi Haftalarca konuşulan saldırı sırasında Amine Gülşe otomobildeydi

İngiliz basını, Mesut Özil ile Sead Kolasinac'in Londra’da bıçaklı saldırıya uğradığında otomobilde olan Amine Gülşe'nin o gün 3 aylık hamile olduğunu yazdı. Özil'in saldırı sonrası yaşadığı evin tüm güvenliğini baştan aşağıya değiştirerek retina taraması sistemi getirmesinin ve güvenlik ordusu tutmasının arkasında da hamilelik sürecinde eşini stresten uzak tutkak olduğu iddia edildi.

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