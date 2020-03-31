Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin bebeği doğdu

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'da forma giyen futbolcu Mesut Özil, baba oldu. Özil, 2014 Türkiye Güzeli olan eşi Amine Gülşe ve bebeğiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak kızı olduğunu duyurdu.

ntv.com.tr 31.03.2020 - 07:08

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Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin balayından ilk kare

Geçen yıl evlenen Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinden müjdeli haber geldi.

İngiltere'de futbol hayatını sürdüren ve Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 2019'un haziran ayında dünyaevine girmişti.

Mesut Özil-Amine Gülşe çiftinin Eda adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Haberi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özil, "Şükürler olsun ki kızımız ‘Eda’ sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, Amin" ifadelerini kullandı.

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