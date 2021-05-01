Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye doğüm günü mesajı: Mutlu yıllar hayatımın aşkı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, 28 yaşına basan eşi Amine Gülşe'nin doğum gününü sosyal medyada romantik bir mesajla kutladı.

01.05.2021 - 14:36

Mesut Özil'den Amine Gülşe'ye doğüm günü mesajı: Mutlu yıllar hayatımın aşkı

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Fenerbahçe'nin yılıdızı Mesut Özil ile 2019'da evlenen, geçen yıl mart ayında kızı Eda'yı kucağına alan Amine Gülşe 28 yaşına bastı. Eşine bir demet kırmızı gül eşliğinde sürpriz yapan Mesut Özil, Gülşe'nin doğum gününü sosyal medyadan da kutladı.

"İYİ Kİ VARSIN"

Birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan futbolcu, "Mutlu yıllar hayatımın aşkı. Hep yanımda olduğun için teşekkürler. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Gülşe ise eşinin paylaşımına, "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi.

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