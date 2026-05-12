Metallica grubu üyeleri Türkiye'de. Hierapolis'te poz verdiler

Dünyaca ünlü Metallica grubu üyeleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Türkiye 'ye geldi. Avrupa turnesine çıkan grubun gitaristleri, Denizli'yi ziyaret etti. Grubun gitaristi Kirk Hammett ile bas gitaristi Robert Trujillo, Pamukkale travertenlerinin hemen yanında yer alan Hierapolis Antik Kenti'nde poz verdi.

63 yaşındaki Kirk Hammett, Trujillo ile pozuna “Hierapolis'te harika ilhamlar topluyoruz” notunu düştü. Hammett'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken, Türk hayranları da kayıtsız kalamadı.