Metallica grubu üyeleri Türkiye'de. Hierapolis'te poz verdiler

12.05.2026 10:18

Metallica, 9 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da hayranlarıyla buluştu.

NTV - Haber Merkezi
Metallica grubunun üyeleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Türkiye'ye geldi. Denizli'ye gelen ünlü isimler, Hierapolis'te poz verdi.

Dünyaca ünlü Metallica grubu üyeleri Kirk Hammett ve Robert Trujillo, Türkiye'ye geldi. Avrupa turnesine çıkan grubun gitaristleri, Denizli'yi ziyaret etti. Grubun gitaristi Kirk Hammett ile bas gitaristi Robert Trujillo, Pamukkale travertenlerinin hemen yanında yer alan Hierapolis Antik Kenti'nde poz verdi.

 

63 yaşındaki Kirk Hammett, Trujillo ile pozuna “Hierapolis'te harika ilhamlar topluyoruz” notunu düştü. Hammett'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken, Türk hayranları da kayıtsız kalamadı.

Oyuncu Cemal Hünal da yıldız isimlerin fotoğrafına “İstanbul'a gelirseniz, size şehri gezdirmek ve şimdiye kadarki en lezzetli balık yemeğini yedirmek isterim” şeklinde yorum yaptı.

 

Metallica'nın 2003 yılı itibariyle kadrosunda; Kirk Hammett, Lars Ulrich, Robert Trujillo ve James Hetfield yer alıyor.

