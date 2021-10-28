Metecan James Birsen ile Selin Ciğerci aşk mı yaşıyor? (Metecan James Birsen kimdir?)

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Selin Ciğerci, futbolcu Gökhan Çıra'dan anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ciğerci'nin yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu iddia edildi.

Selin Ciğerci yaptığı açıklamada

"Evet doğru, geçen günlerde görmüşler bizi. Kendisi Türkiye'de yaşıyor ve buradaki bir takımda spor hayatını sürdürüyor" ifadelerine yer vermişti.

Selin Ciğerci ve Fenerbahçe Beko’da forma giyen basketbolcu Metecan James Birsen'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde yer aldı.

Çıkan bu iddialar sonrasında Birsen, sosyal medya hesabından açıklamaya yaptı. Metecan James Birsen, hakkında çıkan aşk iddialarını sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşarak yalanladı.



METECAN JAMES BİRSEN KİMDİR?



Metecan James Birsen, 6 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2.05 boyundaki basketbolcu, uzun forvet ve kısa forvet pozisyonlarında görev alıyor.



İrlandalı bir anne ile Türk babanın çocuğu olan Metecan, basketbola Bilfen Koleji'nde başladıktan sonra Fenerbahçe Spor Okulu projesiyle başladı.

Türkiye U-16, U-18 ve U-20 millî takımlarında da forma giyen Metecan, İstanbul'da düzenlenen NIKE International Junior Tourment 2012 finalinde, turnuvanın En Değerli Oyuncu Ödülü'nü kazandı.



2011-12 sezonunda zaman zaman Fenerbahçe Ülker'in A Takım kadrosunda da yer aldı.