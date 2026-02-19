Metin Akpınar'ın kızı açıkladı. 6 milyonluk tazminat ile ne yapacak?
19.02.2026 15:43
Metin Akpınar ve evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu
Ünlü oyuncu Metin Akpınar'a açtığı babalık davasından 6 milyonluk tazminat hakkı kazanan Duygu Nebioğlu, bu parayla ne yapacağını açıkladı.
1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasında karar dün açıklandı. Karara göre; Nebioğlu, 6 milyon TL manevi tazminat alacak.
Neler Oluyor Hayatta programına konuşan Nebioğlu, kazandığı 6 milyon TL ile ne yapacağını açıkladı.
2 yıl önce biyolojik babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Nebioğlu, canlı yayında kendisine ‘para için mi yaptın’ bunu eleştirilerine yanıt verdi. Nebioğlu, "Bu sözler kendi haklarını hiçbir zaman teslim alamamış, haklarını da hep başkalarına bırakmış kişilerin söyleyeceği şeyler." dedi.
“İLK OLARAK ZEKAT VERECEĞİM”
6 milyonluk tazminatı aldığını ilk olarak zekat vereceğini ifade eden Nebioğlu, bir evi olmadığını, köy hayatı düzeni kurmak istediğini belirterek açıklamalarına şunları ekledi:
"Arabam yok, belki kendime bir araba alırım. Metin babamın avukatları, 'Dondurma mı alacaktık, parka mı götürecektik' gibi kalp kırıcı travma yaratıcı sözlerde bulunmuşlardı. Bu laflardan sonra bir dondurma fabrikasıyla anlaşmamız oldu. Eğer her şey yolunda giderse ülkedeki kimsesiz çocuklara yardımlarda bulunmak istiyorum." dedi.
Nebioğlu, tazminat kararı sonrası "Adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum." demişti.
“BİR TATİLE ÇIKAYIM, DÜNYAYI GEZEYİM GİBİ BİR HAYALİM YOK”
Evlat edindiği babasının kendisini 8 ülkeye gezmeye gönderdiğini dil eğitimi de aldırdığını belirten Neboğlu, "Bir tatile çıkayım dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok." diyerek bir tatil arayışında olmadığını söyledi.
“HAKİM FAİZİYLE BİRLİKTE KARAR VERDİ, 6 MİLYONDAN FAZLA ALACAĞIM”
"6 milyonla da sınırlı değil. Hakim faizi ile birlikte karar verdi. Sanırım biraz daha yüksek meblağda bir tazminat alacağım. Mücadelemiz bitmedi devam edecek daha." mesajını da veren Nebioğlu, babasına güvenmediğini bundan sonra da kendisine dürüst ve iyi davranmayacağını düşündüğünü söyledi.
“BUNDAN SONRAKİ MÜCADELEMİZ MAL VARLIĞI"
Nebioğlu, "Babalık görevini yerine getirmediği için verilen bir karar bu. Bunu söylemek hoş değil ama ölümlü dünya biliyorsunuz sonraki mücadelemiz mal varlığı talebi olacak. Babamın bana iyi davranacağını sanmıyorum. Mal varlığıyla ilgili de dava mücadelemiz devam edecek." açıklamasında bulundu.
Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Duygu Nebioğlu doğar doğmaz annesi onu Antalya'da bir köye bıraktı. Nebioğlu, 6 aylıkken çocuk esirgeme kurumuna verildi. Bir süre ikiziyle birlikte çocuk esirgeme kurumunda kalan Nebioğlu, henüz 6 yaşındayken 1994 yılında öğretmen bir çift tarafından evlat edinildi. 21 yaşındayken babasının Metin Akpınar olduğunu öğrendi. Ardından da Nebioğlu'nun açıklamaları ve Akpınar'a açtığı davalar sık sık kamuoyunun gündeminde yer aldı.