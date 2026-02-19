Metin Akpınar'ın kızı açıkladı. 6 milyonluk tazminat ile ne yapacak?

1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'a açtığı tazminat davasında karar dün açıklandı. Karara göre; Nebioğlu, 6 milyon TL manevi tazminat alacak.

Neler Oluyor Hayatta programına konuşan Nebioğlu, kazandığı 6 milyon TL ile ne yapacağını açıkladı.

2 yıl önce biyolojik babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Nebioğlu, canlı yayında kendisine ‘para için mi yaptın’ bunu eleştirilerine yanıt verdi. Nebioğlu, "Bu sözler kendi haklarını hiçbir zaman teslim alamamış, haklarını da hep başkalarına bırakmış kişilerin söyleyeceği şeyler." dedi.

“İLK OLARAK ZEKAT VERECEĞİM”

6 milyonluk tazminatı aldığını ilk olarak zekat vereceğini ifade eden Nebioğlu, bir evi olmadığını, köy hayatı düzeni kurmak istediğini belirterek açıklamalarına şunları ekledi:

"Arabam yok, belki kendime bir araba alırım. Metin babamın avukatları, 'Dondurma mı alacaktık, parka mı götürecektik' gibi kalp kırıcı travma yaratıcı sözlerde bulunmuşlardı. Bu laflardan sonra bir dondurma fabrikasıyla anlaşmamız oldu. Eğer her şey yolunda giderse ülkedeki kimsesiz çocuklara yardımlarda bulunmak istiyorum." dedi.