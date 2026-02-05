Metin Erksan imzalı "Acı Hayat" restore ediliyor
05.02.2026 15:38
Başrollerini Türkan Şoray, Nebahat Çehre, Ayhan Işık ve Ekrem Bora'nın paylaştığı "Acı Hayat" filmi restore ediliyor.
Türk sinemasının klasiklerinden "Acı Hayat" filmi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "45'inci İstanbul Film Festivali" kapsamında restore edilecek.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "İstanbul Film Festivali" kapsamında Türk sinemasının klasik yapıtları yeniden izleyici ile buluşturulmaya devam ediyor. Bu yıl 45'incisi düzenlenecek olan festivalde, Metin Erksan’ın 1962 yapımı filmi "Acı Hayat", restore edilmiş kopyasıyla sinemaseverlerle buluşacak.
Başrollerinde Türkan Şoray, Nebahat Çehre, Ayhan Işık ve Ekrem Bora’nın yer aldığı film, kara sevdayı Erksan'ın derinlikli görüntü diliyle beyazperdeye taşıyor.
Film, birbirini seven yoksul bir kaynakçı olan Mehmet ile manikürcü Nermin'in, paranın yıkıcı gücü ve sınıf atlama arzusu karşısında sarsılan aşklarını konu alıyor.
45'inci İstanbul Film Festivali, 9-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.
“Acı Hayat” filminde “Nermin”i oynayan Türkan Şoray, 1964 yılında düzenlenen 1. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu dalında ödüle layık görüldü. Filmdeki performansıyla dikkat çeken Nebahat Çehre ise sinema dünyasında ismini duyurdu.
Muzaffer Arslan’ın öyküsünden Metin Erksan tarafından yazılan “Acı Hayat” filminin hikayesindeki sınıfsal çatışma, 2005 yılında dizi olarak aynı adla televizyona uyarlandı.