Metin Erksan imzalı "Acı Hayat" restore ediliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "İstanbul Film Festivali" kapsamında Türk sinemasının klasik yapıtları yeniden izleyici ile buluşturulmaya devam ediyor. Bu yıl 45'incisi düzenlenecek olan festivalde, Metin Erksan’ın 1962 yapımı filmi "Acı Hayat", restore edilmiş kopyasıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Başrollerinde Türkan Şoray, Nebahat Çehre, Ayhan Işık ve Ekrem Bora’nın yer aldığı film, kara sevdayı Erksan'ın derinlikli görüntü diliyle beyazperdeye taşıyor.

Film, birbirini seven yoksul bir kaynakçı olan Mehmet ile manikürcü Nermin'in, paranın yıkıcı gücü ve sınıf atlama arzusu karşısında sarsılan aşklarını konu alıyor.