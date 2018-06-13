Geçen yaz başlayan aşkları, aileleri tanıştırma noktasına kadar gelen Adriana Lima ve Metin Hara çifti, dönem dönem sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerinin ne kadar güzel gittiğini gözler önüne seriyor.



Her ne kadar aralarında mesafeler olsa da ilişkilerini tutkulu bir şekilde sürdürmeyi başaran ikiliden Metin Hara, sevgilisi Adriana'nın doğum gününü onun yatarken çektiği bir fotoğrafını paylaşarak kutladı.



''EĞER YATAĞINDAYSAN VE AKLINDA BEN VARSAM...''

İşte Metin Hara'nın o satırları: ''Eğer yatağındaysan ve aklında ben varsam, ikimizden biri yanlış yerde… Seninle tanışalı bir yıl oldu ve bu süre zarfında beni dünyanın en şanslı adamı yaptın, mutlu yıllar meleğim! Bilge kadınım, kutsal tapınağım, evime gidiyorum…''



