Metin Hara'ya dava (Yetkisiz hekimlik)

Düşünce gücüyle tedavi konularında kitapları olan Metin Hara, diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle ihbar edildi.



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Bir vatandaş, 'Tıp eğitimi olmamasına rağmen doktor unvanı kullanıyor' diyerek Hara'yı BİMER'e şikayet etti. Soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi.



İş yeri mühürlenen Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" dedi.



Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle adını daha geniş kitelere duyuran Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açılarak 6 ay hapsi istendi.

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