Metin Hara'ya yetkisiz hekimlik davası (Avukatından açıklama)

Düşünce gücüyle tedavi konularında kitapları olan Metin Hara, diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle ihbar edildi.



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Bir vatandaş, 'Tıp eğitimi olmamasına rağmen doktor unvanı kullanıyor' diyerek Hara'yı BİMER'e şikayet etti. Soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi.



İş yeri mühürlenen Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" dedi.



Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle adını daha geniş kitelere duyuran Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açılarak 6 ay hapsi istendi.

HARA'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Hara'nın avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Müvekkil Metin Hara’nın yetkisiz hekimlik suçlaması ile hakkında yürütülen yargı süreci ile ilgili açıklamaları yapma gereği duyuyoruz.



Zira konu toplumu yanlış yönlendiren, gerçeği aksettirmeyen, kötü niyetli ve zarar vermeye yönelik bir şekilde işlenmektedir.



Evvela belirtilmesi gereken husus, Müvekkilin üniversite eğitimini tamamlayarak fizyoterapist ünvanını kazandığıdır. Müvekkil herhangi bir ortamda kendini doktor olarak tanıtmış değildir. İşyerinin Sağlık Bakanlığı tarafından mühürlediği iddiası da gerçek dışıdır. Yargılama çok teknik ve detaylı düzenlemeler içeren mevzuata ilişkin bir konudur. Müvekkil bu şekilde gerçek dışı bir haberle basında yer almaktan ve kamuoyuna yanlış tanıtılmaktan dolayı büyük bir rahatsızlık ve üzüntü duymaktadır.



2017 senesinde yaşanan ve yargılaması devam eden bir konu ile ilgili olarak kamuoyu nezdinde müvekkili mahkum eden yayınlar yapılması hukuka aykırıdır. Konu ile ilgili Müvekkil hakkında verilmiş bir mahkeme kararı da bulunmamaktadır. Yargıya intikal eden olayların tartışılma yeri yargı makamlarıdır. Süreç sonunda gerçekler ortaya çıkacaktır. Bu hususlar kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla."



ADRIANA LIMA’NIN DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLAMIŞTI