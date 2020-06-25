Metin Hara'ya zorla getirme kararı

Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen yazar Metin Hara hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BİMER’e yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Savcılık hazırladığı iddianamede, “İnsanagüven” ünvanı ile faaliyet gösteren iş yeri sahibi Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde tamamlayıcı tıp uzmanı ünvanını kullandığının tespit edildiği belirtildi. Hara'nın, “Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



Milliyet'in haberine göre; İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Metin Hara katılmadı. Duruşmada söz alan Metin Hara’nın avukatı, “Kovid-19 nedeni ile müvekkilimiz katılmak istemedi. Gelecek celse hazır edeceğiz” dedi. Mahkeme, ilk duruşmaya da katılmayan Metin Hara hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına karar verdi.

Hara bir dönem ünlü yıldız Lima ile yaşadığı birliktelikle dünya basınına gündem olmuştu.