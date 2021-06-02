Metin Şentürk eski eşine 4 milyon 337 bin lirayı faiziyle ödeyecek

Yargıtay, yerel mahkeme tarafından eski eşi Fulya Kalkavan’a 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağı ödemesine hükmedilen Metin Şentürk’ün itirazını reddetti. Fulya Kalkavan’ı haklı bulan Yargıtay, yerel mahkemece verilen bu kararı onadı.



Şarkıcı Metin Şentürk ile Fulya Kalkavan, 2014 yılında mahkeme kararıyla boşandı. Mahkeme, Metin Şentürk’ün 150 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 5 bin lira yoksulluk nafakası ödemesini istedi.



Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Şentürk, nafaka ödememek için dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Fulya Kalkavan da boşanma davasının ardından eski eşine evlilik birliği içinde kazanılan malların paylaşımı için yeni bir dava daha açtı.



İstanbul Aile Mahkemesi, 3 yıl önceki kararında Fulya Kalkavan’ı haklı bularak mal paylaşımı davasını kabul etti. Mahkeme, Şentürk’ün 4 milyon 337 bin 793 lira katılma alacağını 2015 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Fulya Kalkavan’a ödemesine karar verdi.

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