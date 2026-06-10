Metrelerce yükseklikten coşkuyla akıyor. 20 yıldır böyle görülmedi

Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Tortum Şelalesi 'nin dünyanın sayılı şelalelerinden biri olduğunu söyledi. Daha önce bakımsız olan şelale bölgesinin, yatırımlarla güzelleştiğini ifade eden Özsoy, şöyle konuştu:

“Havalar daha istediğimiz gibi ısınmadı. Aylık istatistik çıkartıyoruz ve havalar ısındıktan sonra ziyaretçi sayısının temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Ona yönelik buranın her gün bakımını yapıyoruz."

“SON YİRMİ YILIN EN BÜYÜK AKIŞI”

Kış ve bahar mevsimindeki yağışların şelaleye yaradığını belirten ve iki yılda bir şelaleyi ziyaret ettiğini söyleyen vatandaş “Gerçekten bu sene şelalenin coşkusu son 20 yılın en büyük akışı. Suyun debisi, yüksekliği, tazyiki çok farklılık yaratıyor. Bu yönden çok güzel bir manzaraya sahip. Buraya çok güzel yatırım yapılmış. Yani şelaleyi turizme açmış. Seyir terasları, kamelyalarıyla çok güzel bir doğal güzelliğe sahip ve herkesin fotoğraf çekilebileceği gezebileceği bir yer olmuş” ifadelerini kullandı.