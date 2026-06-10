Metrelerce yükseklikten coşkuyla akıyor. 20 yıldır böyle görülmedi
10.06.2026 13:29
Tortum Şelalesi'nin bulunduğu Uzundere, Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. Sakin Kenti seçildi.
Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, kar sularıyla coştu. Bölgede yaz sezonu öncesi turizm hareketliliği başladı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi, havaların ısınması ve dağlardaki karların erimesiyle bugünlerde coşkun akıyor. Yüksek debi nedeniyle yaklaşmanın risk oluşturduğu şelalede, metrelerce yükseklikten dökülen suyun oluşturduğu su zerrecikleri güneşli havalarda gökkuşağı oluşturuyor.
Çevresinde oluşturulan bungalov evler, yürüyüş yolları, mescit, restoran, engelli rampaları ve mesire alanlarıyla ziyaretçilerine daha konforlu imkanlar sunan şelalede yaz sezonu öncesi turizm hareketliliği başladı.
Dağlardaki karların erimesiyle Tortum Şelalesi'nin debisi yükseldi.
Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Tortum Şelalesi'nin dünyanın sayılı şelalelerinden biri olduğunu söyledi. Daha önce bakımsız olan şelale bölgesinin, yatırımlarla güzelleştiğini ifade eden Özsoy, şöyle konuştu:
“Havalar daha istediğimiz gibi ısınmadı. Aylık istatistik çıkartıyoruz ve havalar ısındıktan sonra ziyaretçi sayısının temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Ona yönelik buranın her gün bakımını yapıyoruz."
“SON YİRMİ YILIN EN BÜYÜK AKIŞI”
Kış ve bahar mevsimindeki yağışların şelaleye yaradığını belirten ve iki yılda bir şelaleyi ziyaret ettiğini söyleyen vatandaş “Gerçekten bu sene şelalenin coşkusu son 20 yılın en büyük akışı. Suyun debisi, yüksekliği, tazyiki çok farklılık yaratıyor. Bu yönden çok güzel bir manzaraya sahip. Buraya çok güzel yatırım yapılmış. Yani şelaleyi turizme açmış. Seyir terasları, kamelyalarıyla çok güzel bir doğal güzelliğe sahip ve herkesin fotoğraf çekilebileceği gezebileceği bir yer olmuş” ifadelerini kullandı.