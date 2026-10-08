Mezzaluna'dan İstanbul'a iki yeni buluşma noktası

Türkiye ’de 30 yılı aşkın süredir misafirlerini İtalyan mutfağının özgün tatlarıyla buluşturan Mezzaluna, İstanbul ’daki adreslerine iki yenisini daha ekledi. İstanbul Finans Merkezi (IFM) içinde yer alan İstanbul AVM ve Florentia Village’da açılan yeni restoranlar, Mezzaluna’nın yıllardır benimsediği mutfak ve restoran kültürünü İstanbul’un iki farklı noktasına taşıyor. Yerel malzemeler, geleneksel teknikler ve gerçek İtalyan lezzetleri üzerine kurulu Mezzaluna mutfağı, her iki adresin de merkezinde yer alıyor. Mezzaluna, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde, 5 şehirde toplam 12 restoranıyla faaliyet gösteriyor.

Mezzaluna Ataşehir’de!

İstanbul’un iş ve sosyal yaşamına yeni bir merkez sunan İstanbul Finans Merkezi (IFM) içinde yer alan İstanbul AVM, Mezzaluna’nın yeni adresleri arasına katıldı. İtalyan mutfağını günün farklı anlarına eşlik eden restoran anlayışıyla sunan Mezzaluna, yeni restoranında misafirlerini Ataşehir’de ağırlamaya başladı.

Yeni restoranda Mezzaluna’nın 30 yılı aşkın süredir Türkiye’de oluşturduğu yeme-içme kültürünün izleri korunuyor. İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden antipastiler, el yapımı makarnalar, odun fırınında gerçek ateşte pişen pizzalar ve ızgara seçenekleri menünün temelini oluştururken, Mezzaluna’nın yıllardır benimsediği “erişilebilir kalite” yaklaşımı mutfaktan servise kadar deneyimin tamamına yansıyor.

İstanbul Finans Merkezi (IFM) içinde yer alan İstanbul AVM’de iş gününün farklı saatlerine eşlik eden Mezzaluna, öğle yemeğinden akşam buluşmalarına uzanan gün boyunca İtalyan mutfağının tanıdık lezzetlerini rahat ve samimi atmosferinde servis ediyor.

Mezzaluna’nın Bir Diğer Yeni Adresi Florentia Village

Mezzaluna’nın İstanbul’daki bir diğer yeni restoranı Florentia Village’da açıldı. İtalyan mutfağının sevilen klasiklerini Florentia Village’a taşıyan Mezzaluna, markanın yıllardır müdavimlerinin tercih ettiği lezzetleri kendine özgü restoran deneyimiyle yeni adresinde de misafirlerle buluşturuyor. İki yeni restoranıyla İstanbul’daki varlığını güçlendiren Mezzaluna, büyümesini sürdürmeye devam ediyor.

1995 yılında başlayan Türkiye hikâyesini 30 yılı aşkın süredir sürdüren Mezzaluna, yeni restoranlarıyla büyürken mutfağının temelindeki yaklaşımı korumaya devam ediyor. İyi malzeme,

doğru teknik ve İtalyan mutfağının sadeliğinden beslenen Mezzaluna, yeni adreslerinde de yıllardır kendisiyle özdeşleşen lezzet ve servis anlayışını sürdürüyor.