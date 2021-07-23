MFÖ plajda: 20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ grubu, pandemi nedeniyle 1,5 yıl uzak kaldıkları dinleyicilerine nihayet kavuştu. MFÖ, bayramın ilk günü İzmir’in Menderes ilçesinde bir otelde sahneye çıktı.



MFÖ, hareketli performansıyla sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı. Grup üyeleri konsere deniz keyfi yaparak hazırlandı. Plajda eski dostları olan iletişim danışmanı Feride Edige ile bir araya gelen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, eski günleri andı.

Mazhar Alanson bu fotoğrafı "İki yıl sonra ilk konserimizi verdik. İyi misafir ettiler, seyirci iyiydi… Biz de hasret kalmışız, 20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük, elbet ki bir günlüğüne!" notuyla paylaştı.

Feride Edige de plajda Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’la çektirdiği fotoğrafı Instagram’da şu notla yayımladı:

“1968/69 Kalamış/Moda’dan 2021 Marvy’ye. Yaşayana, yaşatana, yaşadıklarımıza şükürler olsun."