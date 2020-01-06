Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un özel izinle Ayasofya turu

Evliliklerinin 20’nci yılını dünya turu yaparak kutlayan Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones önceki akşam özel izinle Ayasofya turu yaptı. 20 kişilik grupla yaklaşık bir saat Ayasofya’da kalan ünlü çift, Saffet Emre Tonguç rehberliğinde bilgi aldı.

İkili, “Ayasofya ve İstanbul hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?” sorusuna, cevap vermeyerek sessiz kaldı.

Gezdirdiği grupla aralarında gizlilik anlaşması olduğu için detay vermeyeceğini söyleyen Tonguç, “Dünyanın en güzel eserleri olduğu için turdan çok memnun kaldılar. Türkiye’ye bayılıyorlar. Daha öncede ülkemize gelmişler. Burada olmaktan mutlular” dedi.