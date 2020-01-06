Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un özel izinle Ayasofya turu

Hollywood’un ünlü çifti Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones, iki çocukları Dylan ve Carys ile İstanbul turuna devam ediyor.

780x411-ozel-izinle-ayasofya-turu-1578241434534.jpeg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ünlü yıldızlar Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones İstanbul'da (Ailecek tarih turu)

Ünlü yıldızlar Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones İstanbul'da (Ailecek tarih turu)

Evliliklerinin 20’nci yılını dünya turu yaparak kutlayan Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones önceki akşam özel izinle Ayasofya turu yaptı. 20 kişilik grupla yaklaşık bir saat Ayasofya’da kalan ünlü çift, Saffet Emre Tonguç rehberliğinde bilgi aldı.

İkili, “Ayasofya ve İstanbul hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?” sorusuna, cevap vermeyerek sessiz kaldı.

Gezdirdiği grupla aralarında gizlilik anlaşması olduğu için detay vermeyeceğini söyleyen Tonguç, “Dünyanın en güzel eserleri olduğu için turdan çok memnun kaldılar. Türkiye’ye bayılıyorlar. Daha öncede ülkemize gelmişler. Burada olmaktan mutlular” dedi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...