Michelle Obama: Örgü örmeyi öğrendim

Beyaz Saray'dan ayrıldığı günden beri çeşitli kampanyalarda görev alan eski First Lady Michelle Obama, emekliliğe doğru gittiğini anlattı.



"DAHA ÇOK VAKİT GEÇİRECEĞİZ"



ABD Başkanı eski Barack Obama ile yaz mevsimini takip ettiklerini söyleyen Obama, "Emekli olup daha çok birlikte vakit geçirebileceğiz" dedi.



"BİR DAKİKALIĞINA NEFES ALDIK"



The People dergisine konuşan Michelle Obama, Joe Biden kampanyasında da rol aldıktan sonra Donald Trump'ın seçimi kaybetmesiyle ilgili "Bir dakikalığına nefes aldık ancak daha yapılacak çok iş var" diye konuştu.



"BOŞ ZAMANLARIMDA YÜZÜYORUM"



Siyaset ve yardımseverlik adimlarinin yanı sıra günlük yaşamlarını nasıl geçirdiklerini de anlatan 57 yaşındaki Obama, boş zamanlarında yüzdüğünü ve örgü örmeyi öğrendiğini söyledi.



BİR DAHA KIŞI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"



Eski First Lady, "Barack ve ben bir daha kışı yaşamak istemiyoruz. Obama Vakfı'nı başka birinin çalışmaları devam ettirmesi ve bizim emekli olup daha çok birlikte vakit geçirmemiz için inşa ediyoruz" dedi.



