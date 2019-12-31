Michelle Williams ikinci çocuğuna hamile

2020, ünlü oyuncu Michelle Williams için büyük bir yıl olacak. İkinci çocuğuna hamile olan 39 yaşındaki oyuncu, bir taraftan da yönetmen Thomas Kail ile evlilik hazırlığı yapıyor.



Kail ile Fosse/Verdon dizisinde birlikte çalışan Williams, geçen yıl bu dizideki rolüyle Emmy kazandı. Yine aynı rolle 5 Ocak’ta sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri’ne de aday oldu.



Kail de Hamilton müzikaliyle Tony Ödülü kazanmış ve Grease: Live filmiyle iki Emmy kazanmış bir yönetmen.



BEBEK ALIŞVERİŞİ

People dergisi, Williams ile 42 yaşındaki yönetmen nişanlısının, geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin başkenti Londra’da bebek alışverişi yaparken görüldüğünü yazdı.

Williams’ın 2008 yılında hayatını kaybeden oyuncu sevgilisi Heath Ledger’dan 14 yaşında Matilda adında bir kızı bulunuyor.



Michelle Williams, sık sık Heath Ledger ile anılarını sosyal medyada paylaşıyor.

2019 BAŞINDA BOŞANDI

Kail ile olan evliliği Williams’ın ikinci evliliği olacak. Oscar adaylığı bulunan Amerikalı yıldız, 2019’un başında bir yıldan kısa süre evli kaldığı Phil Elverum’dan boşandı. Kail de daha önce oyuncu Angela Christian ile evlendi.