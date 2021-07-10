Mick Jagger karantina kararına uymadı

Ünlü İngiliz rock grubu Rolling Stones'un solisti Mick Jagger'ın İngiltere'nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka'yla oynadığı maçı izlemek için Fransa'dan geldikten sonra karantina kurallarını çiğnediği ortaya çıktı.

10 BİN STERLİN CEZAYLA KARŞI KARŞIYA

Seyahatin ardından zorunlu karantinayı uygulamayan 77 yaşındaki Mick Jagger'ın 10 bin sterlinlik cezayla karşı karşıya olduğu belirtildi.



TEKNE TURUNA SORUŞTURMA

Avustralya'da ise oyuncu Natalie Portman, eşi Benjamin Millepied ve oyuncu Sacha Baron Cohen'in, corona virüsün daha bulaşıcı Delta varyantğ nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmayın çağrısına uymadığı tespit edildi. Polis ütekne turu yaptığı tespit edilen üç isim için soruşturma başlattı.



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