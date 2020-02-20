Microsoft’un kurucu ortağı Paul Allen’ın malikanesi 35.2 milyon dolara satıldı

Microsoft’un kurucu ortağı Paul Allen’ın California’nın en zengin ilçesi Atherton’da bulunan malikanesi 35.2 milyon dolara satıldı.



Ortağı Bill Gates kadar zengin ve ünlü olmadığı düşünülen Allen, 2018 yılında 65 yaşındayken kanserden hayatını kaybettiğinde serveti 20 milyar dolardı. Microsoft’tan ayrıldıktan sonra 2011'de anı kitabını yayınladığında daha çok tanındı.

CALIFORNIA'NIN EN PAHALI BÖLGESİ



NBA'deki Portland Trail Blazers takımının da sahibi olan Allen’ın Atherton’daki evi, ilk olarak ekim ayında 41.5 milyon dolara satışa çıkarıldı. 11 Şubat’ta da 35.25 milyon dolara satıldı.



Atherton, Silikon Vadisi’nin en pahalı bölgesi olarak biliniyor. Burada bulunan evlerin ortalama değeri 6.7 milyon dolar.



EV 2013'TE 27 MİLYON DOLARDI

Atherton’da aralarında Sheryl Sandberg, Marc Andreessen ve Ben Horowitz gibi isimlerin de bulunduğu pek çok Silikon Vadisi elitinin evi bulunuyor.



7 bin 600 metrekare büyüklüğündeki alana sahip olan malikanede ana ev 1600 metrekare büyüklüğünde ve ayrıca iki yatak odalı bir misafir evi de bulunuyor.



Allen, inşası 2013 yılında tamamlanan evi, aynı yıl 27 milyon dolara satın almıştı.