Mila Kunis, Cosmopolitan dergisinin Sri Lanka edisyonuna poz verdi. Sosyal medya hesapları bulunmayan oyuncu, Facebook ve Instagram’ı kirlenmiş bir oyuna benzetti.
“Bu platformların amacı, iletişim kurmaktı ama zamanla nefret ve öfke söylemleri ön plana çıktı” diyen Kunis, “Kendimi ‘çember’den çıkmış gibi hissetmiyorum. Haberleri online takip ediyorum, hatta Kardashian Ailesi’nin üyelerinin kimlerle sevgili olduklarını bile biliyorum” sözleriyle güldürdü.
Mila Kunis, Kardashian’lara taş attı
Yaşam
Ağustos ayında 35. yaşını kutlayan ABD'li oyuncu Mila Kunis, sosyal medya eleştirisi yaparken Kardashian’lara göndermede bulundu
Mila Kunis, Cosmopolitan dergisinin Sri Lanka edisyonuna poz verdi. Sosyal medya hesapları bulunmayan oyuncu, Facebook ve Instagram’ı kirlenmiş bir oyuna benzetti.