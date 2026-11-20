JAPONYA'DA EVLİLİK TEKLİF ALDI

Miley Cyrus , katıldığı bir programda Morando'nun kendisine Japonya gezisinde evlenme teklif ettiğini şu sözlerle anlatmıştı:

“Beni şaşırtmak kolay değildir, çünkü her durumu kontrol etmeyi severim. Aslında Japonya’ya hiç gitmediğim için kendimi tamamen teslim ettim. Çünkü dünyada kendime sakladığım, bana özel olabilecek tek bir yer olsun istedim.”

Öte yandan Miley Cyrus, 2018-2020 yılları arasında oyuncu Liam Hemsworth ile evli kalmıştı.