Miley Cyrus bu hafta sonu Maxx Morando ile evleniyor
20.11.2026 10:21
Miley Cyrus, "Flowers" şarkısıyla 2024 yılında ilk kez Grammy ödülü kazandı.
Son dönemde "Let's Get Married" adlı şarkısıyla adından söz ettiren Miley Cyrus'ın nişanlısı Maxx Morando ile evleneceği iddia edildi.
Hannah Montana ile şöhreti yakalayan Miley Cyrus, beş yıldır müzisyen Maxx Morando ile aşk yaşıyor. Geçen sene nişanlanan çiftle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
"Let's Get Married" adlı son şarkısını Maxx Morando'ya ithaf eden 33 yaşındaki Miley Cyrus 'ın bu hafta sonu evleneceği öne sürüldü.
TMZ'de yer alan haberde; çiftin Güney Kaliforniya'da evlenmeye hazırlandığı söylendi. Törenle ilgili detaylar gizli tutulurken, düğünün 21 Kasım Cumartesi mi yoksa 22 Kasım Pazar mı olacağı açıklanmadı.
Miley Cyrus ile Maxx Morando ilk kez Kasım 2021'de bir defilede birlikte görüntülenmişti.
JAPONYA'DA EVLİLİK TEKLİF ALDI
Miley Cyrus , katıldığı bir programda Morando'nun kendisine Japonya gezisinde evlenme teklif ettiğini şu sözlerle anlatmıştı:
“Beni şaşırtmak kolay değildir, çünkü her durumu kontrol etmeyi severim. Aslında Japonya’ya hiç gitmediğim için kendimi tamamen teslim ettim. Çünkü dünyada kendime sakladığım, bana özel olabilecek tek bir yer olsun istedim.”
Öte yandan Miley Cyrus, 2018-2020 yılları arasında oyuncu Liam Hemsworth ile evli kalmıştı.