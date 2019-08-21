Stranger Things dizisinin yıldızı Millie Bobby Brown da kozmetik markası açan ünlüler kervanına katıldı.



Canlandırdığı Eleven karakteriyle dünya çapında ün yakalayan 15 yaşındaki oyuncu, markasına büyükannesi Florence'nin adını verdi.



Florence by Mills markası, PETA tarafından onaylı vegan bir marka olarak piyasaya çıktı. Markanın gelirinin bir kısmı 2017 yılında lösemiye karşı verdiği savaşı kaybederek hayata veda eden Olivia Hope LoRusso'nun anısına açılan Olivia Hope Vakfı'na bağışlanacak.

Brown’ın kozmetik markasının çatısı altında cilt bakımı ürünleri, tırnak ürünleri ve ruj yer alıyor.



10 ila 30 dolardan satılacak Florence by Mills ürünlerinin yer aldığı web sitesi 26 Ağustos’tan itibaren açılacak.



Millie Bobby Brown, markası Florence by Millie ile Z kuşağına hitap etmeyi planlıyor. İngiliz oyuncu verdiği bir röportajda, “10- 11 yaşlarımdan bu yana makyaj koltuğundayım. Haliyle birçok ürünle tanışma fırsatı buldum. Makyaj ve cilt bakım sektörüne girmek istedim çünkü pazarda genç insanlar için büyük bir boşluk olduğunu gördüm” dedi.