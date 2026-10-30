Milyonlarca doğum incelendi. Aşırı sıcaklar erken doğum riskini artırıyor

İklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcaklıklar, anne ve bebek sağlığını giderek daha fazla tehdit ediyor.

Reuters'ın 30 Ekim'de yayımladığı kapsamlı araştırma, sıcak hava dalgalarının erken doğum, düşük, ölü doğum ve gebelikte yüksek tansiyon gibi komplikasyonlarla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Haber ajansı, Meksika'da 2008-2025 yılları arasında gerçekleşen 8 milyondan fazla doğumu analiz etti. Araştırmada, gebeliğin son dört haftasında sıcak hava dalgasına maruz kalınmasının erken doğum oranını ortalama yüzde 6,5 artırdığı belirlendi. En yüksek sıcaklık maruziyetinde ise bu oran yüzde 18'e ulaştı.

SICAK HAVA DALGASINDAN SONRA RİSK YÜZDE 26 ARTIYOR

Dört kıtada gerçekleştirilen araştırmaları değerlendiren bilim insanları, hamile kadınların yaşadığı bölgelerde ortalama sıcaklığın her 1 santigrat derece yükselmesinin, takip eden günlerde erken doğum olasılığını yüzde 4 artırdığını tespit etti.

Sıcak hava dalgasını izleyen bir haftada ise erken doğum olasılığının yüzde 26 yükseldiği belirlendi.

Araştırmalar ayrıca yüksek sıcaklıkların gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi, plasenta sorunları ve anne adaylarında yüksek tansiyon riskini artırabileceğine işaret etti.

YOKSUL KADINLAR DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Uzmanlara göre sıcaklıkların etkisi yalnızca dünyanın en sıcak bölgeleriyle sınırlı değil. Normal koşullarda ılıman iklime sahip bölgelerde yaşayan kadınlar da alışılmış sıcaklık değerlerinin aşılması nedeniyle risk altında bulunuyor.

Araştırmada, özellikle düşük gelirli kadınların serinleme olanaklarına ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı güçlüklerin tehlikeyi büyüttüğü vurgulandı.

Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi araştırmacılarından Darshnika Lakhoo, 2024 yılında Johannesburg'da yaşanan sıcak hava dalgaları sırasında gebelik komplikasyonları geçirdiğini ve ikizlerini altı hafta erken dünyaya getirdiğini anlattı. Ancak araştırmacılar, bu vakada sıcaklığın etkisinin kesin olarak belirlenemeyeceğine dikkat çekti.

Bilim insanları, hamile kadınların aşırı sıcaklardan korunmasının sağlık politikalarının bir parçası haline getirilmesi, temiz suya ve serinleme olanaklarına erişimin artırılması gerektiğini belirtti.