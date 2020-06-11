Milyonların izlediği Call My Agent Star TV'de başlıyor

Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran Call My Agent isimli dizi, çok yakında yeni adı ve birbirinden sürpriz oyuncularıyla Star TV’de başlayacak. Ay Yapım imzalı proje; bir menajerlik şirketini merkeze alıp, eğlence dünyasının perde arkasını anlatacak.



Yelda Eroğlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini, daha önce Star Tv ekranlarında fırtınalar estiren Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Cesur ve Güzel gibi projeleri yöneten Ali Bilgin üstlenecek.



SÜRPRİZLERLE DOLU OYUNCU KADROSU



Dizinin oyuncu kadrosu ise belli olmaya başladı. Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Ayşenil Şamlıoğlu (Peride) gibi usta isimler yer alırken, daha birçok sürpriz isim bu projede yer alacak.