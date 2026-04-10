Mimar Sinan'ın doğduğu ev restore edilecek
10.04.2026 14:53
Mimar Sinan'ın 1490 yılında doğduğu ve günümüzde müze olarak kullanılan Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'ndeki taş ev, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilecek.
Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde "mimarbaşı" olarak görev yapan, yaptığı eşsiz eserlerle dünya mimarlık tarihine damga vuran Mimar Sinan'ın 21 yaşına kadar yaşadığı ev, Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde bulunuyor.
Şimdilerde müze olan ve misafirlerini ağırlamaya devam eden Mimar Sinan 'ın evi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına uygun olarak restore edilecek.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Koca Sinan'ın dünyaca bilinen bir mimar olduğunu hatırlatırken, Kayserili olmasının da gurur verdiğini belirtti.
Dursun, Mimar Sinan gibi bir değerin unutulmaması gerektiğini ve her zaman anılmasının önemli olduğunu vurguladı.
RESTORASYON ÇALIŞMALARI TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR
Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü evin yıllarca çok sayıda misafir ağırladığını söyleyen Dursun, “Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru buranın, Büyükşehir Belediyemizce Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devri gerçekleştirildi. Evin önce restorasyon, devamında da teşhir tanzim projelerinin gerçekleştirilmesi planlandı. Şu anda projeler hazırlanıyor” dedi.
Çalışmaların detaylarından da bahseden Dursun, “Mimar Sinan'ın evine gittiğiniz zaman gezilen bölüm, aslında oranın tamamı değil. Daha geniş alan var. O alanlar da bunun içine dahil edilecek. Aşağıda çok sayıda kaya oyma mekan var. Yukarıda da taş ev ve kemerli yapılar mevcut. Bizim hesapladığımız, üstteki ve alttakilerle beraber 6-7 bin metrekare arasında bir alandan bahsediyoruz” dedi.
MİMAR SİNAN'IN HAYATI DA YANSITILACAK
Bu alanların hepsinin restorasyon kapsamında ele alındığını ifade eden Dursun, "Restore sonrası da Mimar Sinan'ın hayatının çeşitli dönemlerini yansıtacak bir düzenleme yapılacak. Daha çok doku korunacak, evin niteliği ortaya çıkarılacak. Mimar Sinan'ın hayatıyla ve eserleriyle ilgili çeşitli bilgiler de orada yer alacak" diye konuştu.
Mimar Sinan'ın evinde restorasyon çalışmaları yapıldığında biz Mimar Sinan'ı daha iyi anlatacağız" diyen Dursun, “Mimarlığa gidiş sürecinde, baş mimar olacağı süreçte çeşitli evreler var. Bunların başında Karabağ seferinde Prut Nehri üzerine yaptığı köprü, Van Gölü üzerinde yaptığı kadırgalar gibi hayatının birçok evresinde çok önemli anlar var. Bunların her birini ele alacağız” ifadelerini kullandı.