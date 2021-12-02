Mine Koşan zatürreye yakalandı

Bir süredir hasta olduğunu söyleyen şarkıcı Mine Koşan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin negatif çıktığını belirterek, zatürre başlangıcı teşhisi konulduğunu açıkladı.

Haberler - DHA 02.12.2021 - 10:28

Mine Koşan zatürreye yakalandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Zatürre nedir, belirtileri nelerdir?

Zatürre nedir, belirtileri nelerdir?

Bir süredir hasta olduğunu söyleyen 62 yaşındaki şarkıcı Mine Koşan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zatürre başlangıcı teşhisi konulduğunu söylerek sevenlerini korkuttu.

4 Aralık tarihinde konser vermeye hazırlanan şarkıcı, hastalığı yüzünden konseri ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Koşan, yaptığı açıklamada Covid-19 PCR testinin negatif çıktığını belirterek, "2-3 gündür yaşadığım şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı nedeniyle doktoruma başvurdum. Çok şükür PCR testim negatif çıktı. başlangıcı teşhişi konuldu. Evde tedavim devam ediyor ve dinleniyorum" dedi.

4 Aralık'ta vereceği konserini ertelemek zorunda kaldığını söyleyen Koşan, "Küba Dragos programımı doktorumun da izin vermemesi ve biraz daha dinlenmem gerketiği dolayısıyla siz kıymetli gönül dostlarımdan özür dileyerek ertelemek mecburiyetinde kaldım. Sağlık her şeyden mühim. Affınıza sığınıyorum. Tespit Edilen yeni tarihte görüşmek dileğiyle" diye konuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...