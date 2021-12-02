Mine Koşan zatürreye yakalandı

Bir süredir hasta olduğunu söyleyen 62 yaşındaki şarkıcı Mine Koşan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zatürre başlangıcı teşhisi konulduğunu söylerek sevenlerini korkuttu.

4 Aralık tarihinde konser vermeye hazırlanan şarkıcı, hastalığı yüzünden konseri ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Koşan, yaptığı açıklamada Covid-19 PCR testinin negatif çıktığını belirterek, "2-3 gündür yaşadığım şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı nedeniyle doktoruma başvurdum. Çok şükür PCR testim negatif çıktı. Zatürre başlangıcı teşhişi konuldu. Evde tedavim devam ediyor ve dinleniyorum" dedi.

4 Aralık'ta vereceği konserini ertelemek zorunda kaldığını söyleyen Koşan, "Küba Dragos programımı doktorumun da izin vermemesi ve biraz daha dinlenmem gerketiği dolayısıyla siz kıymetli gönül dostlarımdan özür dileyerek ertelemek mecburiyetinde kaldım. Sağlık her şeyden mühim. Affınıza sığınıyorum. Tespit Edilen yeni tarihte görüşmek dileğiyle" diye konuştu.