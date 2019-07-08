İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 36. doğum gününde dünden bugüne Miranda Kerr

2013'te Orlando Bloom'dan boşanan ve 2017'de Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel ile evlenen Miranda Kerr, New Beauty dergisine konuştu.



Üçüncü bebeğini bekleyen 36 yaşındaki model, oğlu Flynn’i pek çok konuda iyi yetiştirdiğini belirterek, “Yediği şeylerin doğal olup olmadığını sorguluyor. Çevresinin farkında. Haftada en az bir kez birlikte yoga yapıyoruz. Çöp gördüğünde alıp atıyor. Dişlerini fırçalarken de suyu boşa akıtmıyor. Bu tarz meseleleri çocuklara küçük yaşlarda öğretmek, herkesin yapabileceği bir şey. Bu minik şeyler, büyük değişiklikler yaratıyor” ifadelerini kullandı.