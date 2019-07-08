2013'te Orlando Bloom'dan boşanan ve 2017'de Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel ile evlenen Miranda Kerr, New Beauty dergisine konuştu.
Üçüncü bebeğini bekleyen 36 yaşındaki model, oğlu Flynn’i pek çok konuda iyi yetiştirdiğini belirterek, “Yediği şeylerin doğal olup olmadığını sorguluyor. Çevresinin farkında. Haftada en az bir kez birlikte yoga yapıyoruz. Çöp gördüğünde alıp atıyor. Dişlerini fırçalarken de suyu boşa akıtmıyor. Bu tarz meseleleri çocuklara küçük yaşlarda öğretmek, herkesin yapabileceği bir şey. Bu minik şeyler, büyük değişiklikler yaratıyor” ifadelerini kullandı.
Miranda Kerr: Minik şeyler, büyük değişiklikler yaratıyor
Yaşam
Avustralyalı manken çocukları hakkında konuştu. Kerr verdiği röportajda annelere tavsiyelerde de bulundu.
2013'te Orlando Bloom'dan boşanan ve 2017'de Snapchat’in kurucusu Evan Spiegel ile evlenen Miranda Kerr, New Beauty dergisine konuştu.