Oğlu Flynn'ın babası eski eşi eski eşi Orlando Bloom'dan boşandıktan sonra Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren model Miranda Kerr, tekrar anne olmaya hazırlanıyor.
BASIN SÖZCÜSÜ DOĞRULADI
Eski Victoria's Secret mankeni mutlu haberi doğruladı. Avustralyalı modelin basın sözcüsü, "Miranda, Evan, Flynn ve Hart ailelerine katılacak en yeni ve küçük üye için son derece heyecanlı" dedi.
Mayıs 2017'de dünyaevine giren Miranda Kerr-Evan Spiegel çifti, ilk çocukları Hart'ı 10 ay önce kucaklarına almıştı.
Doğum sonrası katıldığı bir etkinlikte konuşan Miranda Kerr kariyerini "Kısa süre önce bir Japon markasının çekimlerine katıldım, yani hâlâ modelliğe devam ediyorum ancak önceliğim şirketim ve ailem" diyeret özletledi.