Geçen hafta üçüncü çocuğunu dünyaya getiren model Miranda Kerr, bebeğinin adını açıkladı.



Üçüncü kez erkek bebek sahibi olan Kerr, bebeğine Myles adını verdi.



Snapchat’in 29 yaşındaki kurucusu Evan Spiegel ile evli olan 36 yaşındaki Kerr, People dergisine yaptığı açıklamada, “Myles’ın aramıza katılmasından dolayı çok mutluyuz ve bu özel zamana dair herkese nazik sözleri ve dileklerinden dolayı minnettarız” ifadesini kullandı.



Serveti 2,4 milyar dolar olan Evan Spiegel ile dünyanın en çok kazanan modellerinden olan Miranda Kerr, 2015 yılında New York’taki Louis Vuitton partisinde tanıştı ve 12 aylık flört döneminin ardından nişanlandı. Mayıs 2017’de Los Angeles’taki evlerinde evlenen çiftin ilk çocuğu 2018’de dünyaya geldi.



Kerr’in, Evan Spiegel’den bir yaşında Hart adında bir oğlu ve aktör Orlando Bloom’la 2013’te sona eren ilk evliliğinden sekiz yaşında Flynn adında bir oğlu daha bulunuyor.