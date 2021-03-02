Miray Daner yeni bir single çıkarıyor

İlk olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir adlı yapımda adından söz ettiren Miray Daner, müzisyen arkadaşlarıyla stüdyoya girip yeni bir pop şarkısı seslendirdi.

Katıldığı programlarda seslendirdiği şarkılarla, sesinin güzelliğini ispatlayan genç oyuncu, single çıkarmak için çalışmalara başladı.

Daner'in, düzenlemesinin kısa bir süre önce bittiği bilinen şarkısı için herhangi bir müzik şirketiyle anlaşmadığı biliniyor.

17 MİLYON KEZ DİNLENDİ

Konuk olduğu birçok televizyon programında şarkı söyleyen ve performansıyla beğeni toplayan Miray Daner'in bu yeteneği yapımcıların da dikkatini çekti. Ünlü oyuncu marka yüzü olduğu bir cips firmasının reklam filmi için geçtiğimiz sene stüdyoya girip bir şarkı seslendirdi. Daner'in video klibinde de rol aldığı şarkı, YouTube'ta 17 milyon izlenme sayısına ulaşarak büyük beğeni kazandı.



ŞAN DERSLERİ ALDI

Pandemi döneminde şans dersleri alan Daner, verdiği bir röportajda “Şan dersleri alıyorum. Şan dersi alırken müzik üzerine yoğunlaşmak gibi bir planım yok. Müzikle ilgilenmeyi çok seviyorum ama meslek olarak yaparım dediğim bir alan değil” demişti.

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