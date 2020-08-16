Mısır'da 5 fenomene hapis cezası

İki yıl hapis cezasına çarptırılan sosyal medya kullanıcısı Mawada el Adham'ın ablası Rahime, "Şok içindeyiz. Yanlış bir şey yapmadı. Kız kardeşim suç işlemedi. Sadece meşhur olmak ve beğenilmek istiyordu" ifadelerini kullandı.



22 yaşında bir üniversite öğrencisi olan Mawada, TikTok ve Instagram'da şık kılıklar içinde ünlü şarkılara eşlik edip dans ettiği videolar paylaşıyordu. Genç fenomen aile değerlerini ihlal etmek suçlamasıyla hüküm giydi.



Mawada videoları nedeniyle mahkemelerce hapis cezasına çarptırılan beş genç kadından biri. Hapis cezalarına ek olarak yaklaşık 20'şer bin dolar karşılığı para cezasına da çarptırıldılar.



Tiktok kızları diye tanınan ve sosyal medya yıldızı Haneen Hossam'ın da bulunduğu beşlideki diğer üç genç kadının isimleri açıklanmadı.



Rahima, kız kardeşinin sosyal medyada bir dizi önde gelen moda markası için modellik yaptığını anlatıyor: "Çok hırslıydı. Oyuncu olmayı düşlüyordu" diyor.



Uluslararası Af Örgütü'ne göre, savcılık Mawada'ya ahlaka aykırılık suçlaması yöneltiyor ve bu iddiaya kanıt olarak da dosyasında 17 fotoğraf yer alıyor. Mawada ise bu görüntülerin geçen yıl çalınan telefonundan sızdırıldığını söylüyor.