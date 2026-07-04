Mısır’da iki büyük keşif: Bizans kenti ve antik mezarlar bulundu

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, keşiflerin Dakhla Vahası ve İskenderiye yakınlarındaki Marina el-Alamein arkeolojik alanında yapıldığını duyurdu.

Yetkililer, buluntuların hem Mısır’ın tarihine ışık tuttuğunu hem de ülkenin turizm sektörü açısından önem taşıdığını belirtti.

BİZANS DÖNEMİNDEN KALMA YERLEŞİM

Bakanlığa göre Dakhla Vahası’ndaki keşif, Mısır’ın Bizans İmparatorluğu’nun parçası olduğu 4. yüzyıldaki günlük yaşam , şehirleşme ve ekonomik faaliyetler hakkında yeni bilgiler sunuyor.

Kazılarda kuzey-güney doğrultusunda uzanan ana yollar ile bunları kesen doğu-batı yönlü sokaklar ortaya çıkarıldı. Bu sokakların açık meydanlar ve kamusal alanlar oluşturduğu belirtildi.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Hisham el-Leithy, yerleşimin şehir planlaması açısından önemli izler taşıdığını söyledi.

BAZİLİKA, GÖZETLEME KULELERİ VE EVLER

Kazı alanında 4. yüzyılın ortalarına tarihlenen bir bazilika kilisesi de bulundu. Kilisenin yerleşimin merkezinde, ana sokaklara hâkim bir noktada yer aldığı belirtildi.

Arkeolojik misyonun başkanı Mahmoud Massoud, kentin dış bölgelerini korumak amacıyla inşa edildiği düşünülen iki gözetleme kulesinin kalıntılarına da ulaşıldığını açıkladı.

Bölgede kalın savunma duvarlarına sahip güçlendirilmiş bir yapı ile kabul salonları ve tonozlu çatılara sahip çok sayıda ev de ortaya çıkarıldı.

EV KİLİSESİ OLARAK KULLANILMIŞ OLABİLİR

Bulunan yapılar arasında “Tisous’un evi” olarak tanımlanan bir yapı da yer aldı. Tisous’un bir kilise diyakozu olduğu, yapının ise 4. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendiği belirtildi.

Arkeologlar, bu evin şehirdeki bazilika inşa edilmeden önce ev kilisesi olarak kullanılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Dakhla Vahası, Mısır’ın batı çölündeki Yeni Vadi bölgesinde yer alıyor. Bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne aday gösterilen geçici listede bulunuyor.

SİKKELER, FIRINLAR VE GÜNLÜK YAŞAM İZLERİ

Kazılarda ekmek fırınları, mutfaklar ve yiyecek üretiminde kullanıldığı düşünülen taş öğütme aletleri de bulundu.

Ayrıca Bizans imparatorlarının portrelerini taşıyan iyi korunmuş bronz sikkeler, Latince yazıtlar ve Hristiyan sembolleri ortaya çıkarıldı.

Bakanlık açıklamasına göre, Roma İmparatoru II. Constantius dönemine ait altın sikkeler de keşifler arasında yer aldı. II. Constantius, 337-361 yılları arasında hüküm sürmüştü.

YAZI MALZEMESİ OLARAK KULLANILAN PARÇALAR

İslami, Kıpti ve Yahudi Eski Eserleri Dairesi Başkanı Diaa Zahran, bölgede yazı malzemesi olarak kullanılan yaklaşık 200 çanak çömlek parçası bulunduğunu açıkladı.

“Ostraka” olarak bilinen bu parçaların üzerinde ticari işlemler, yazışmalar ve günlük yaşama dair ayrıntılar yer alıyor.

MARİNA EL-ALAMEİN’DE 18 ANTİK MEZAR

Mısır’daki ikinci büyük keşif ise İskenderiye’nin yaklaşık 100 kilometre batısındaki Marina el-Alamein arkeolojik alanında yapıldı.

Bakanlık, bölgede 18 antik mezar bulunduğunu duyurdu. Bu mezarların 11’inin kayaya oyulmuş, ortalama 8 metre derinliğinde yapılar olduğu, 7’sinin ise yüzeyde kireç taşından inşa edildiği belirtildi.

Yeni keşiflerle birlikte bölgede bulunan toplam mezar sayısı 48’e yükseldi.

GRANİT LAHİT VE SFENKS KALINTISI

Kazılarda çömlek kaplar, amforalar, kandiller, tabaklar, sunaklar ve kireç taşı havuzlar da bulundu.

Kazı ekibinin başkanı Eman Abdel-Khaliq, 2,5 metre uzunluğunda granit bir lahit ortaya çıkarıldığını söyledi. Lahitte bulunan iskelet kalıntılarının incelendiği belirtildi.

Lahdin yakınında ise alçıdan yapılmış bir sfenks heykeline ait kalıntılar bulundu.

“ALTIN DİL” GELENEĞİ

Arkeologlar, bazı ölülerin ağızlarına yerleştirilmiş 4 altın parça da buldu.

Bu uygulama, dönemin cenaze inançlarıyla ilişkilendirilen “altın dil” geleneği olarak biliniyor. Eski inanışlara göre bu tür parçaların, ölen kişinin ölümden sonraki yaşamda konuşabilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

ANTİK LEUKASPİS KENTİ

Marina el-Alamein, Mısır’ın kuzey kıyısında, Alamein kenti yakınlarında yer alan önemli bir arkeolojik alan.

1986’da ortaya çıkarılan bölgenin, Akdeniz kıyısındaki antik Greko-Romen liman kenti Leukaspis olduğu düşünülüyor.

Bakanlığa göre kent 2. yüzyılda inşa edildi ve 4. yüzyıla kadar gelişimini sürdürdü.

TURİZM İÇİN KRİTİK SEKTÖR

Mısır, arkeolojik keşiflerin ülkenin turizm sektörüne katkı sağlamasını hedefliyor.

Turizm, Süveyş Kanalı ile birlikte döviz sıkıntısı yaşayan Mısır ekonomisinin en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Mısır turizmi, 2011’deki halk ayaklanmasının ardından yaşanan siyasi çalkantılar, güvenlik sorunları ve koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre baskı altında kalmıştı.

Resmi verilere göre geçen yıl Mısır’ı 19 milyon turist ziyaret etti. Bu sayı 2024’e göre yüzde 21 artışa işaret etti. 2026’nın ilk dört ayında ise ülkeye 6,1 milyon turist geldi. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 5,7 milyondu.