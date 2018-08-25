Pınar Tartan, Çin'in Shenzhen kentinde 18 Kasım akşamı düzenlenecek olan 30. Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasında 70 ülke arasında Türkiye adına yarışacak.

30 Ekim'de kampa katılmak üzere Çin'e gidecek olan Tartan, "Bu organizasyonun parçası olarak ülkemi temsil edecek olmak benim için gurur kaynağı. Çin Kültür Bakanlığı himayesinde düzenlenen ve Çin TV'lerinden canlı yayınlanacak olan, 70 ülkeden birbirinden güzel kızların katılacağı yarışma için bir süredir çalışıyorum. Çin'e gidip mücadele etmek ve tacı Türkiye'ye getirmek için hazırım" dedi.

Yaşar üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Pınar Tartan, iyi derecede İngilizce biliyor ve uzun süreden beri piyano çalışıyor.