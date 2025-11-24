Miss Universe'de torpil iddiası: Haksızlığı her anlamda hissettim

Miss Universe 2025 yarışmasında birinci Meksika güzeli Fatima Bosch oldu. Yarışmanın ikincisi, ev sahibi ülke Tayland'ın güzeli Praveenar Singh olurken, Venezuelalı Stephany Abasali üçüncü, Filipinli Ahtisa Manalo dördüncü ve Fildişi Sahili'nden Olivia Yace ise beşinci oldu.

Ceren Arslan, yarışma sonrası katıldığı bir programda ''Çok haksızlık yaşadık, birinci olduğum kategorilerde oylama tekrar açıldı. Rekabet açısından zayıf kaldık. Oy satın alındı, biz satın alınan oylarla savaştık'' ifadelerini kullandı.

'Gel Konuşalım' adlı programa bağlanan Ceren Arslan, 'En temel basamak 30 kişi seçiliyor, ona bile giremedim. Aslında üzgün değilim içim buruk. Son 30’a kalmamayı tahmin etmemiştim. Bire bir jüriyle karşılaşıp sohbet ettik, bir daha sahnede gördüm. Değerlendirme buluşmasında bana çok güzel davrandılar. 30’a kalamamam aklıma yatmıyor. Bu yarışma sırf güzellikten ibaret değil. Ülkemi çok güzel temsil ettim.'' şeklinde konuştu.