Miss World 2021'e Covid 19 engeli: 23 yarışmacı pozitif

Miss World 2021 güzellik yarışması, 97 yarışmacıdan 23’ünün corona virüs testinin pozitif çıkması sonucunda ertelendi.

Haberler 18.12.2021 - 13:54

Miss World 2021'e Covid 19 engeli: 23 yarışmacı pozitif
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Porto Riko Sağlık Bakanlığı, Miss World 2021'de yer alan 97 yarışmacının 23’ünün corona virüs testinin pozitif çıkması sonucu bu hafta Porto Riko’da düzenlenmesi planlanan güzellik yarışmasının ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Miss World 2021 televizyon finalinin yarışmacılar ve ekibin sağlık ve güvenliğine ilişkin endişelerle ertelendiği aktarıldı.

Bakanlık Miss World yarışmasıyla bağlantılı toplam 38 pozitif vaka olduğunu, 23’ünün yarışmacılardan oluştuğunu söyledi.

Miss World 2021’in 90 gün içinde yapılacağı belirtildi.

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