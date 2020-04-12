Moda devi Louis Vuitton da corona için üretime geçti

Louis Vuitton, corona mücadelesinde ön safta mücadelede eden sağlık görevlileri için, rue du Pont Neuf’te bulunan hazır giyim atölyesinde önlük üretimi başlattı.



Fransız marka bu önlükleri Covid-19 hastaları ile iligli Paris ve çevresindeki hastanelere ulaştıracak. Bu dayanışma girişimiyle Louis Vuitton, sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman sağlayarak Hôpitaux de Paris'e desteğini göstermek istiyor.



Şu anda Pont Neuf atölyesinde tüm önlükler manuel olarak kesilirken, gelecek hafta itibariyle gönüllü Louis Vuitton desen kesicileri evden atölyede bulunanlarla eşzamanlı olarak çalışacak.



14 Nisan'dan itibaren otomatik bir makine ile kumaş kesimi hızlandırılarak önlük üretiminin artırılması hedefleniyor.

