Türkiye'nin en büyük abiye ve gelinlik fuarı olan CNR Fashionist, 4-6 Aralık tarihlerinde CNR Expo Yeşilköy’de gerçekleştirilecek. CNR Holding ve Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) işbirliğinde düzenlenecek olan fuar, İstanbul'u yeniden modanın başkenti yapma hedefi ile yola çıkıyor.



OTIAD ve CNR’ın Türk ve yabancı davetlileri için özel olarak düzenlediği FASHIONIST gala gecesinin yıldızı ise ünlü tasarımcı Dilek Hanif olacak. Hanif, 40 parçalık İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim İhracat Koleksiyonu Uğurhan Akdeniz’in koreografisi ile izleyenlere sunacak. Bu özel defilede 40 manken, Dilek Hanif’in fütüristtik detaylarla bezeli ve özel kumaşlarla hazırlanan zarif tasarımları eşliğinde podyuma çıkacak.

Hanif, lüks segmente hitap eden bu ürünlerini Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere İtalya, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerine de ihraç ediyor.