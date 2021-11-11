Moda tasarımcısı Bahar Korçan kimdir?

Uzun süredir yumurtalık kanseri ile mücadele eden 57 yaşındaki moda tasarımcısı Bahar Korçan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



BAHAR KORÇAN KİMDİR?



Bahar Korçan, ilk olarak 1992 yılında İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri'nin düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu.



Yarışmanın öncesinde yedi yıl Vakko’da çalıştı. Daha sonra 1993 yılında Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açtı. Korçan, 1999 yılında İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçildi.

O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi isimleri giydirdi.

Moda Tasarımcıları Derneği’nin başkanlığını yaptı. 2018’de, konsept mağaza Bahar Korçan Stories’i Nişantaşı’nda açtı.



Korçan, 11 Kasım 2021'de kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetti.