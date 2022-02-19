Modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti

Modacı Vural Gökçaylı 79 yaşında hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 19.02.2022 - 12:00

Modacı Vural Gökçaylı hayatını kaybetti

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Türkiye'de Haute-Couture olarak bilinen özel dikim kıyafet tasarımlarının önemli temsilcilerinden olan Vural Gökçaylı, 79 yaşında hayata veda etti. 

Gökçaylı'nın vefat haberini modacı Ferhan Aral duyurdu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Aral “Büyük ustayı kaybettik. dünyasından bir ekselans geçti. Işığıyla bizleri büyüledi. Dünyayı kendine hayran bıraktı. Atatürk ve ilkelerinin yılmaz savunucusu duayen tasarımcı Vural Gökçaylı. Acımız büyük nurlar içinde uyusun" dedi. 

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