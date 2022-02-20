Modacı Vural Gökçaylı naaşını kadavra olarak bağışladı

Türkiye’de haute couture’ün en önemli temsilcilerinden Vural Gökçaylı, 8 ay önce yakalandığı mide kanserine yenildi. 79 yaşındaki ünlü moda tasarımcısı, dün sabaha karşı tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, dört yıl önce eşi Meral Gökçaylı ile birlikte, naaşını Koç Üniversitesi Hastanesi’ne kadavra olarak bağışlayan Vural Gökçaylı’ya, vasiyeti gereği cenaze töreni düzenlenmeyecek.

32 yıllık asistanı Yeşim Çırakoğlu, modacının kanser teşhisi sonrası ameliyat olduğunu belirterek, “Mide kanserine yakalandığını 8 ay önce öğrendik. Ameliyatla midesinin 3/4’ü alındı. İki kere de kemoterapiye girdi. Ama bağışıklığı düştü. Söz verdirdi, kızları dahil kimsenin duymasını istemedi" dedi.

"HEP DİK DURMAYI SEVERDİ"



Çırakoğlu, Gökçaylı’nın cenaze törenlerinden hoşlanmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

“Dört sene önce eşi Meral Hanım ile birlikte naaşını Koç Üniversitesi Hastanesi’ne bağışlamıştı. Bedeninin tıp için kullanılması ve tören yapılmamasını vasiyet etti. Bu yüzden cenaze töreni yapılmayacak. Hep dik durmayı severdi, göründüğü gibi hatırlanmak istedi. Ben böylesine eşine ve işine aşık bir adam tanımadım. Sadece patronumu değil babamı kaybettim. Türkiye böyle bir değeri zor bulur.”

GIVENCHY’NİN YANINDA STAJ YAPTI



1962’de Paris’e giderek, Ecole du Louvre’da ve Académie des Beaux Arts’da tiyatro kostümü eğitimi aldı. Givenchy’de stajın ardından Michel Goma’nin asistanlığını yaptı. Hollanda ve Brüksel’e sanat elçisi olarak gönderilen modacı, uzun yıllar Türkiye’yi yurt dışında temsil etti. Yardım dernekleri yararına da defileler yapan Gökçaylı, 1986 yılından beri Meral Gökçaylı ile evliydi.



MODACILARDAN GÖKÇAYLI'YA VEDA

Ünlü modacılar, Gökçaylı'nın ardından duygularını şöyle ifade etti:

CEMİL İPEKÇİ: Türkiye bir büyük haute couture duayenini, üstadını kaybetti. Rabbim yolunu ışık eylesin, nurlarda yatsın. Sevgili eşine, evlatlarına ve sevenlerine sabır versin. Allah rahmet eylesin.



ÖZLEM SÜER: Çok kıymetli Vural Gökçaylı’yı kaybettik. Onu, şahsiyeti ve muhteşem eserleriyle yeni nesillere aktaracağız moda tarihimiz için büyük bir değer olarak.

DİLEK HANİF: Moda camiası çok önemli bir isim kaybetti. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. İnanılmaz bir beyefendiydi. Son derece şık, elegan ve zarafetin karşılığı bir insandı. Couture sanatçısıydı. Çok çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.

UĞURKAN EREZ: O anlatılmaz, yaşanır… Moda dünyasının çok büyük kaybı. Çok üzüldüm. Söyleyecek söz bulamıyorum. Güle güle büyük usta...